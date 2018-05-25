«Котлета по-киевски»: поклонники Анны Седоковой взбудоражены её новой пляжной фотографией

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В Сети появилась необычная фотография известной певицы с её отдыха на море. Откровенная Анна Седокова вновь "взорвала" Интернет своими формами в песке, словно «котлета по-киевски».

В новой публикации звезда растянулась на пляже в соблазнительной позе. Великолепные линии тела Анны Седоковой приковывают взгляд, а грудь певицы подчёркивает красный вязанный купальник. На фотографии тело исполнительницы покрыто песком, из-за чего сама Анна Седокова пошутила, сравнив своё тело с любимым блюдом: «котлета по-киевски».

В комментариях поклонники звезды двояко восприняли фотографию. Одна половина восхищалась формами эпатажной певицы, и удивлялись такой самокритике кумира, ведь о фигуре Анны Седоковой мечтает каждая её поклонница. Другие же пристыдили звезду, так как её публикация «слишком откровенная» и обратили внимание на то, что верх купальника уж слишком маловат для пышной груди Анны Седоковой, которая буквально выпадает из небольшого куска красной ткани.