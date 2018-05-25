"Завидный жених": Сергей Шнуров развелся с женой Матильдой

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Семейство фронтмена рок-группы «Ленинград» распалось, о чем эпатажный певец лично сообщил в Instagram.

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо», - написал Шнуров.

Сергей Шнуров развелся с женой Еленой Мозговой (Матильдой) спустя 8 лет семейной жизни. Это третий неудачный брак фронтмена «Ленинграда». Ранее эпатажный певец не ужился с Марией Исмагиловой, подарившей ему дочь Серафиму, и Светланой Костицыной, родившей сына Аполлона. В течение нескольких лет СМИ писали о бурном романе Шнурова с актрисой Оксаной Акиньшиной. На момент встречи с лидером «Ленинграда» девушке было 15 лет.

В многочисленных комментариях под сенсационным постом фанаты искренние сожалеют о распаде звездного брака. Некоторые слушателей Шнурова грустная новость довела до слез.