"Завидный жених": Сергей Шнуров развелся с женой Матильдой

Семейство фронтмена рок-группы «Ленинград» распалось, о чем эпатажный певец лично сообщил в Instagram.
Сергей Шнуров развелся с женой Еленой Мозговой (Матильдой) спустя 8 лет семейной жизни. Это третий неудачный брак фронтмена «Ленинграда». Ранее эпатажный певец не ужился с Марией Исмагиловой, подарившей ему дочь Серафиму, и Светланой Костицыной, родившей сына Аполлона. В течение нескольких лет СМИ писали о бурном романе Шнурова с актрисой Оксаной Акиньшиной. На момент встречи с лидером «Ленинграда» девушке было 15 лет.
В многочисленных комментариях под сенсационным постом фанаты искренние сожалеют о распаде звездного брака. Некоторые слушателей Шнурова грустная новость довела до слез.