Мишулина: В нашей стране практически невозможно добиться эксгумации

Сегодня, 17:04

Карина и ее муж Иван уверенны, что именно на это и рассчитывает Тимур Еремеев. Об этом они рассказал Андрею Малахову на программе «Прямой эфир».

Карина Мишулина заявила: «В нашей стране практически невозможно добиться эксгумации. Собственно, на это они и рассчитывают». Девушка пришла добиваться правды к Андрею Малахову на программу «Прямой эфир», так как Дмитрий Борисов в «Пусть говорят» не дает возможности высказать свое мнение и заявить правду.

На «Первом канале» вновь рассмотрели ситуацию с Тимуром Еремеевым, где вышел композитор Алексей Петренко, писавший музыку для последней пьесы Спартака Мишулина «Лоботряс или Папенькин сынок». Он заявляет, что супруг Карины Иван предлагал ему денежное вознаграждение, если он соврет в пользу актрисы.