Роды супруги Дениса Майданова едва не завершились трагедией

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Композитор чудом не потерял долгожданного сына и молодую жену, с которой у них только начали налаживаться отношения.

В студии телепередачи «Судьба человека» Денис и Наталья Майдановы рассказали ведущему Борису Корчевникову об ужасном периоде их жизни, и о трудностях, которые лишь сблизили пару.

В прямом эфире композитор рассказал, что с будущей супругой познакомился в студии звукозаписи. Первая встреча не задалась, отношения у них сразу не заладились, но их отношения, хоть и медленно, стали налаживаться. Через некоторое время Наталья стала супругой Дениса Майданова. В начале их брак нельзя было назвать счастливым: даже проживая в одной квартире у влюбленных не хватало времени не только пообщаться, но даже увидеться друг с другом. Когда они осознали серьезность проблемы, то наконец начали говорить об этом, и смогли сохранить брак.

Вскоре Наталья узнала о беременности. Ожидание наследника сблизило их, влюбленные все больше времени проводили вместе, с нетерпением ожидая рождения малыша. Мальчик родился на месяц раньше, однако его появление омрачило несчастье. Роды сопровождались серьезным осложнением, и едва не завершились трагедией. У женщины началось сильнейшее кровотечение. Прибывшие сотрудники скорой помощи отказывались ее нести, так как вставать для нее было опасно.

"В больнице мне оказали помощь, оперировали несколько часов. Я потеряла три с половиной литра крови. Было очень страшно. Врачи спасли меня и сына", - вспомнила Наталья.