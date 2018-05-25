Экс-участники «Дома-2» рассказали, как сэкономить 3,6 млн рублей на покупке дома

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Виктория Романец и Антон Гусев долго удивляли поклонников тем, что постоянно откладывали покупку собственного жилья. Как оказалось, делали они это неспроста. Подождав, пара смогла купить таунхаус за 7 миллионов рублей.

Виктория Романец поделилась с подписчиками историей покупки своего дома. Оказалось, что поговорка «тише едешь, дальше будешь» применима даже к покупке собственного жилья. Девушка ждала пока не «стукнуло» 28 лет, но это способствовало тому, что на покупке таунхауса можно сэкономить 3,6 миллионов рублей. Так случилось, что продавец потребовал всего 7 миллионов рублей за 136 квадратов в поселке Кембридж. Возможно, такая скидка связана с тем, что когда на улице влажно, здания в этом участке покрываются плесенью.

Поклонники возмутились тому, насколько роскошным оказалось приобретение. Особенно их поразила фраза экс-участницы «Дома-2», где она сказала, что покупка жилья, пускай даже такого дорого – это не нечто особенное, а норма для каждого. Все удивляются тому, откуда у пары столько делать. К тому же, ожидаются дополнительные растраты в связи с тем, что дом необходимо полностью обустроить.