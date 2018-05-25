Дочь Татьяны Навки удивила исполнением "Сансары" на выпускном балу

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Дочь Татьяны Навки Александра Жулина накануне закончила школу. 18-летняя начинающая певица на своём выпускном балу исполнила песню Басты «Сансара», после чего поклонники предложили ей спеть дуэтом вместе с рэпером.

Несколько лет назад дочь Татьяны Навки и Александра Жулина стала брать уроки вокала и игры на фортепиано. Её родители занимаются фигурным катанием, но Александра не стала идти по стопам своих звёздных родителей. Поклонники подчеркнули, что этот поступок был даже правильным, ведь у 18-летней дочки фигуристов не было предпочтения становиться на коньки, а вокальные данные не перестают удивлять.

Навка на своей странице показала, как её дочь на выпускном балу спела песню «Сансара», ставшей известной после премьеры клипа, в котором предстали исполнители Баста, Диана Арбенина, A.Ф.Скляр, Бобунец, SunSay, Ант (25/17) и Скриптонит. Сама же Александра Жулина в дальнейшем планирует заниматься исключительно вокалом, но пока неизвестно, куда именно намерена поступать девушка после сдачи экзаменов.