Солист «Иванушек International» постарел и поправился

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Андрей Григорьев-Аполлонов настолько изменился, что его не узнают фанаты. Певец постарел из-за многочисленных смертей близких, которые ему пришлось пережить в последнее время.

Андрей стал гостем программы «Мой герой», в эфире которой рассказал о том, как он начинал звездную карьеру. Но зрители больше внимания обращали на изменившуюся внешность артиста, нежели на его рассказы. 47-летний певец поет в группе «Иванушки International» уже более двадцати лет. Оказалось, что вуз ГИТИС он выбирал в последний момент, а в последующих годах тратил очень много сил и энергии, чтобы добиться популярности в группе. Мужчина рассказал, что пока даже не думает завершать карьеру певца, однако не знает, чем он хочет заниматься если он покинет группу.

Зрители были очень удивлены внешностью Андрея. Артист поправился и постарел, на его лице появились многочисленные морщины. Григорьев-Апполонов совсем не выглядит на свой возраст. Нужно подчеркнуть, что предыдущий год стал очень трудным для артиста. Умер его колега Олег Яковлев, затем из жизни ушла его родная сестра, у которой случился приступ астмы. Возможно, все эти события и отразились на внешности Андрея. Он сам признался, что до сих пор не может смириться со смертями близких ему людей.