"Волосатый живот" увидели подписчики на новом фото Натальи Подольской

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24 мая Наталья Подольская опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото, которое шокировало подписчиков. Комментаторы назвали наряд певицы «волосатым животом».

Исполнительница сделала пост с вручения премии от журнала Оксаны Федоровой. Подольская была приглашена вместе с Владимиром Пресняковым. Однако к супругу Натальи у подписчиков претензий не возникло. А вот костюм певицы многие посчитали более чем неудачным. В комментариях на Подольскую вылилась масса критики и негатива. Кто-то назвал верхнюю часть платья «волосатым мужским животом», другие же отмечают, что из-за странного фасона одежды создается впечатление обвисающей груди, заметной из-под полупрозрачной ткани.

Однако многие поклонники остались равнодушны к публикации. Каждый может оказаться в невыгодном ракурсе или освещении. Помимо негатива, многие пользователи делали комплимент удачно выглядящей юбке Натальи, а также привлекательности пары в целом.

В некоторых из своих интервью Подольская говорила, что всегда довольна своим внешним видом и не страдает из-за лишних комплексов. Певица уверена, что это связано с ее положительным внутренним настроем.

Также на самой премии Moda Topical была удостоена награды за стиль в виде специальной статуэтки.