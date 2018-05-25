Плагиат: свадебный наряд Меган Маркл за 268 тысяч долларов был скопирован

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Популярный дизайнер Эмилия Викстед заявила, что некоторые черты свадебного наряда Меган Маркл за 268 тысяч долларов от Клэр Уэйт Келлер были скопированы с её творения, которое она представила в недавней коллекции. Были предъявлены веские доказательства очевидного сходства.

Великолепное белое платье невесты принца Гарри вызвало восхищение у всех, кто присутствовал и наблюдал за церемонией. Свадебный наряд, который создала дизайнер французского дома Givenchy Клэр Уэйт Келлер, обошлось для герцогини Сассекс в 268 тысяч долларов. Стоит заметить, что за него невеста заплатила самостоятельно.

До самого дня церемонии дизайн платья держался в тайне, а потому Эмилия Викстед узнала о том, что её идея была скопирована только в день свадьбы. Она заявила об этом СМИ, а её слова подтвердили многие клиенты, которые знакомы с творчеством британского дизайнера. Как рассказала сама Эмилия Викстед: «Они предположили, что это моё платье». Однако такой свадебный наряд от известного дизайнера Англии стоит намного дешевле – всего около 9 тысяч долларов и был представлен в недавней свадебной коллекции. Эмилия Викстед указала на идентичный вырез, который оголяет плечи, а также на рукава три четверти, кроме этого, дизайнер Клэр Уэйт Келлер использовала точно такой же материал для свадебного наряда Меган Маркл. Такие веские доказательства указывают на то, что дизайн платья для герцогини Сассекс от Givenchy был скопирован.