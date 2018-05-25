«Я была шокирована» : Макгоуэн рассказала о реакции на арест Вайнштейна

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Знаменитость призналась, что не ожидала, что надругавшегося над ней продюсера так скоро арестуют.

Американская актриса Роуз Макгоуэн рассказала об эмоциях, которые ощутила после того, как узнала про арест Харви Вайнштейна. По её словам, она была шокирована, когда увидела продюсера в наручниках в новостях по телевизору. В интервью прессе звезда сериала «Зачарованные» заявила, что возлагает большие надежды на суд над Вайнштейном. Макгоуэн считает, что наказание домогавшегося её продюсера поможет ей постепенно залечить её психологические трамвы, а также всех его жертв. Как известно, накануне в Нью-Йорке был арестован обвиняемый в множестве сексуальных домогательств продюсер Харви Вайнштейн. Его пока обвиняют лишь по одному эпизоду, а именно в принуждении актрисы Люсии Эванс к оральному сексу во время проб на роль в 2004 году.

Напомним, Роуз Макгоуэн задержали в ноябре прошлого года за хранение наркотиков. Тогда звезду освободили под залог в размере $5 тысяч, а её адвокат заявила, что арест был частью кампании по дискредитации актрисы, одной из первых заявивших о сексуальных домогательствах Вайнштейна.