Поклонники шокированы переменами в имидже Ильи Глинникова

Сегодня, 02:15

Звезда сериала «Интерны» после затяжного периода молчания вернулся, ошарашив подписчиков первой же опубликованной фотографией в Instagram.

Сегодня утром, после длительного периода молчания и игнорирования всех поклонников, в микроблоге 33-летнего Ильи Глинникова появилось первое долгожданное фото актера, которое разочаровало публику. Поклонники были шокированы переменами в имидже звезды, который неожиданно для всех отрастил густую и длинную бороду. Утреннее селфи в столичном парке он подкрепил хэштегами «позитив вращает планету» и «good morning».

Комментаторы призывают «Йети» избавиться от ужасной растительности на лице, которая ему совсем не идет, и делает любимого артиста совершенно неузнаваемым: "по вам скучает барбершоп". Впрочем, некоторые подписчики предположили, что борода Глинникову нужна для образа в очередной работе актера.

Стоит отметить, что данное фото стало первым за долгое время, ведь артист исчез вскоре после расставания с девушкой, финалисткой шоу «Холостяк» Екатериной Никулиной.