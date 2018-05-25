Поклонники о Решетовой: Губы как "жопка" макаки

Сегодня, 15:21

К такому выводу пришел не один подписчик. Анастасия опубликовала новый снимок в Instagram, несмотря на замечания его оценили более 14 тысяч пользователей.

Анастасия Решетова опубликовала в Instagram очередной снимок, на котором она выпятила губки, как сейчас делают молодые люди. Кажется, к такому поведению при селфи публика уже привыкла, но есть еще те, кто призирает подобные кривляния.

Поклонники, беседуя в комментариях о Решетовой, не стеснялись в выражениях. Так подписчик ova.elena написала: «Губы как жопка макаки. Уж извините но это правда», juliasss333 отметила: «Красивая. Но что с губами?», vita.nv написала коротко и ясно: «Губы как обезьянья жопа». И так можно читать бесконечно. Естественно, нашлись и те, кто не заметил ничего особенного в таких губах, видимо, часто прибегая к этому «трюку» на своих кадрах.