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Звезде пришлось отбиваться от поклонников и убегать с площадки. Концерт исполнительницы в Тюмени и последующая автограф-сессия для фанатов стали настоящим испытанием.

Недавно в Тюмени в рамках большого международного тура состоялся концерт Ольги Бузовой. Шоу популярной исполнительницы сопровождалось аншлагом. Тюменская публика оказалась одной из самых преданных и активных, что едва не привело к трагическим последствиям. После выступления исполнительница традиционно устроила автограф-сессию, предоставив всем шанс получить автограф и сделать совместную фотографию с кумиром.

Если для Бузовой такое завершение концерта - привычное дело, то для местной публики оно было в новинку, и дабы не упустить редкую возможность прикоснуться к знаменитости, толпа зрителей начала вести себя чересчур активно, и даже агрессивно, в результате шоу Ольги Бузовой завершилось массовой давкой. Очевидцы рассказывают, что когда шоу завершилось, вся концертная команда Бузовой покинула площадку, а певица продолжила раздавать автографы и фотографироваться. А толпа и не собиралась отпускать кумира, словно желая разорвать Бузову на мелкие части.

Шокированная создавшейся массовой давкой исполнительница позже извинилась перед поклонниками за то, что обделила их своим вниманием:

«Я очень хотела выйти с вами сфотографироваться, мои хорошие. Но, из-за того что началась давка, мы не стали уже выходить. Видела, как на задних рядах люди уже стояли и плакали», - заявила Бузова