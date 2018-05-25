Алена Водонаева снова критикует Веру Брежневу

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Модель не может простить певице, что та заблокировала ее в Instagram. Тогда Водонаева, не называя имен, сетовала, что молодые певицы уводят мужей из семей.

Алена Водонаева не может успокоится, что певица заблокировала ее в Instagram, и снова критикует Веру Брежневу. Незримый конфликт начался между звездами летом 2017 года, когда модель упрекала молодых певиц в том, что они уводят мужей из семей. Причем селебрити не называла конкретных имен. После такого заявления Водонаева оказалась в «черном списке» Веры Брежневой.

Это вывело из себя модель и она открыто заявила, что любила творчество исполнительницы и ей нравились ее красивые фотографии. На этом экс-звезда «Дома-2» не остановилась и в одном из сообществ в Instagram назвала Брежневу доброй, светлой и искренней, уточнив, что та любит «стареньких дедушек». Отметим, что Константину Меладзе всего 55 лет и женат он на звезде три года.