Шумиха вокруг развода Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской прекратится

Сегодня, 14:16

Все, кто боролся на стороне артиста, одержали верх. Скандальные и провокационные подробности развода Армена и Виталины более не будут освещаться на телевизионных ток-шоу.

Как оказалось, личная жизнь известного актера больше не попадет под лупу медиа, а конкретно - в эфир телеканала «НТВ». Сотрудники говорят, якобы некто из управления позвонил с приказом не затрагивать данную тему. И продюсерам скандальных шоу на подобии «Новых русских сенсаций» и «Ты не поверишь!» пришлось сдаться и оставить в покое развивающийся скандал.

Помимо этого, существует информация о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская не появится больше в студии популярного ток-шоу «Пусть говорят». Однако окончательное решение все ещё остается за продюсерами телешоу.

В какой-то мере это можно считать победой сторонников приватности личной жизни Джигарханяна. Его друзья и родственники неоднократно предпринимали попытку остановить бурлящий вокруг развода поток обсуждений. Они совершали обращения к руководителям участвующих в этом каналов, а также создавали онлайн-петиции.

Напомним, что вся ситуация с постоянным освещением развода на телевидение повлияла на здоровье Армена, который в итоге 16 мая попал в больницу из-за проблем с сердцем. После лечения актер должен будет пройти курс реабилитации в подмосковном санатории.