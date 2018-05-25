Ольга Кабо выселила из дома 19-летнюю дочь из-за разногласий со вторым мужем

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Девушка давно не ладит с отчимом Николаем Разгуляевым, к тому же мать решила, что ей необходимо научиться вести свое хозяйство. Актриса поддерживает теплые отношения с дочерью и часто с ней видится.

Ольга Кабо очень любит свою 19-летнюю дочь Татьяну, о чем говорят многочисленные фотографии семьи в социальных сетях. Актриса отселила девушку из своего загородного дома, так как Татьяне приходилось постоянное рано вставать на учебу и удобнее жить в Москве. Также это произошло из-за разногласий со вторым мужем. Когда студентка отделилась, то стала приглашать родственников к себе в гости, тщательно готовится к столу и составляет меню. Актриса с удовольствием наблюдает за этими моментами, так как ее Танечка, оказывается, все умеет.

С Николаем Разгуляевым, вторым мужем Ольги Кабо, Таня не поладила еще с подросткового возраста, но мудрая мать разделила общение с ребенком и супругом, выселив из дома сврю дочь.