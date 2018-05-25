Канье Уэст купил фото ванны Уитни Хьюстон за $85 тыс. и сделал его обложкой альбома

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На снимке запечатлена ванная комната знаменитой певицы, которая вся усыпана наркотическими веществами. Авторами фотографии стали члены семьи знаменитости, которые сделали её в 2006 году, когда женщина боролась с наркоманией. Сейчас же американский продюссер решил использовать снимок для нового альбома DAYTONA репера Pusha T.

Американский репер и продюсер Канье Уэст продолжает поражать мировую общественность своими странными поступками. Недавно исполнитель опубликовал на своей официальной странице в Twitter обложку нового альбома DAYTONA репера Pusha T.

Примечательно, что обложкой стало шокирующее фото ванны Уитни Хьюстон, которое ещё в 2006 году сделали родственники певицы. Тогда она очень активно старалась побороть наркоманию.

Как сообщает информационное агентство People, обложка DAYTONA полностью соответствует энергетики всех песен. По словам Канье Уэста, фото представляет собой некий организованный хаос, но всё при этом на своих местах. Зарубежные СМИ сообщают, что Уэст изменил обложку в самый последний момент, чтобы альбом стал популярней.

Репер также рассказал, что он купил фотографию ванны Уитни Хьюстон всю в наркотиках. Обошлась она ему в $85 тыс. Канье решил изменить обложку в последний момент, он позвонил Pusha T в час ночи и заявил, что ему понравилась другая картинка. Репер ответил продюссеру, что платить не хочет, на что Уэст пообещал разобраться.

По словам Канье, именно фото ванны Уитни Хьюстон нужно видеть при прослушивании песен.