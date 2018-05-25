"Красивая или счастливая": Варнава озадачила поклонников соцопросом

Участница и хореограф шоу «Comedy Woman» опубликовала в Сети озадаченное фото которое подписала оригинальным предложением. Екатерина спровоцировала появление лестных комментариев на своей странице в Instagram.
Ведущая шоу «Песни» на ТНТ Варнава озадачила поклонников соцопросом с подвохом.
В ответ на свой провокационный вопрос Варнава получила неожиданный ответ.
«Красивая!!!.... и надеюсь счастливая! Вы красивая счастливица и счастливая красавица», - пишет поклонница.
«Счастливые люди по определению красивы), красота в глазах сияющих)))», - сообщил парень.
«И выыыыысёлая и прыыыыыкольная», - подытожила девушка.
Красивая или счастливая Варнава наверное поняла, что ее поклонники всегда поддержат ее в любой ситуации и помогут поднять самооценку или повеселят ее.