"Красивая или счастливая": Варнава озадачила поклонников соцопросом

Сегодня, 12:05

Участница и хореограф шоу «Comedy Woman» опубликовала в Сети озадаченное фото которое подписала оригинальным предложением. Екатерина спровоцировала появление лестных комментариев на своей странице в Instagram.

Ведущая шоу «Песни» на ТНТ Варнава озадачила поклонников соцопросом с подвохом.

«Я красссыыывая или щаааастлыыывая?», - спросила в Instagram Екатерина.

В ответ на свой провокационный вопрос Варнава получила неожиданный ответ.

«Красивая!!!.... и надеюсь счастливая! Вы красивая счастливица и счастливая красавица», - пишет поклонница. «Счастливые люди по определению красивы), красота в глазах сияющих)))», - сообщил парень. «И выыыыысёлая и прыыыыыкольная», - подытожила девушка.

Красивая или счастливая Варнава наверное поняла, что ее поклонники всегда поддержат ее в любой ситуации и помогут поднять самооценку или повеселят ее.