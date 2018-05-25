«Костя Воронин одобряет»: теперь даже Воронины танцуют под «Цвет настроения синий»

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Филипп Киркоров поделился отрывком из телесериала «Воронины», где Костя решил станцевать под «синий хит». Подписчики заверили певца, что «посинели» уже все вокруг, а не только Воронины.

На своей странице в Instagram Филипп Киркоров опубликовал видео, к которому добавил, что «лучше поздно, чем никогда» и уточнил, что «Костя Воронин одобряет». Действительно, уже много времени прошло с тех пор, как клип к песне «Цвет настроения синий» «взорвал» Интернет, однако сериалы только недавно начали обыгрывать это в сюжете. На отрывке видно, как Костя Воронин слушает музыку с недовольным лицом, но стоило ему переключить на песню Киркорова, как Воронин пошел в пляс. Более того, его танцы сопровождались различными спецэффектами, такими как повороты кадра и смена фильтра. Все это один подписчик назвал «полным уходом в астрал».

Но некоторым не понравилась такая публикация на странице Киркорова из-за нецензурных выражений, в чем они обвинили создателей сериала.