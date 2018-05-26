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Ольга Бузова шокировала публику на одном из своих последних концертов экстравагантным выбором одежды – певица вышла на сцену без нижнего белья.

Наряды исполнительницы и ранее бывали вызывающими, но в этот раз зрители заметили, что Ольга выступает без трусов. Обтягивающие легинсы легко выдали всем, кто стоял в первых рядах, отсутствие белья на артистке. Сама Бузова порой пыталась прикрыть данный факт полами длинной накидки.

Некоторые поклонники даже засняли вид вблизи на фото. Таким образом Ольга Бузова поразила публику, выйдя на сцену без трусов.

Существует мнение, что подобными провокациями Бузова компенсирует отсутствие вокальных данных, другие напротив считают это всего лишь смелым элементом шоу.

Чуть ранее, напомним, Оля удивила своих фанатов публикацией фото в другом интригующем наряде – свадебном платье, а на премии RU.TV певица пришла облаченной в доспехи.