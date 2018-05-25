Слова Дмитрия Маликова о его детстве оказались восприняты неоднозначно

Сегодня, 16:35

Дмитрий Маликов решил оригинально поздравить школьников с последним звонком. А именно, «провести экскурсию» по собственному детству, ведь, как говорит певец, и его тоже захлестнула ностальгия. Однако фанаты неоднозначно восприняли такое заявление.

На своей странице в Instagram Дмитрий Маликов опубликовал видеоролик, на котором он гуляет по Москве и рассказывает о памятных местах своего детства. Прежде всего, знаменитость показал двор, где был снят клип к песне «Терем-теремок». Были вставлено кадры из того ролика, как Маликов едет вниз по горке.

Далее Дмитрий показ дороги, по которым он часто гулял и ходил. Как оказалось, это были стандартные пути от дома до школы, но певец особенно подчеркнул музыкальную школу при консерватории, в которой он провел большую часть своего детства.

Рассказывая о прошедших годах, Маликов говорит, что это все было будто вчера, однако он не жалеет о том, сколько всего успело поменяться. Многие подписчики из-за этого усомнились, был ли ролик «порывом души» или же оказался рекламной акцией из-за предстоящих выборов мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября.