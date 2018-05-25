Фанаты засекли в очках Земфиры Ренату Литвинову

Сегодня, 11:08

Близкая подруга Земфиры проводила время с другой девушкой.

Самые преданные фанаты сразу же начали гадать, кто же сделал фотографию. Однако многие засекли в очках Земфиры Ренату Литвинову, поэтому все сошлись во мнении, что в роли фотографа выступала именно она.

Позже в Instagram Ренаты Литвиновой появился похожий снимок. Она ехала на катере по Неве с девушкой, вместе они пили шампанское. При этом Земфиры рядом не было. Публикация была подписана вопросом: «Счастье нельзя сфотографировать?».

В итоге фанаты решили пожелать Литвиновой хорошей прогулки по Неве, а также отметили, что женщина выглядит очень хорошо.