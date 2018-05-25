Светлана Лобода показала, как кормит грудью новорожденную дочь

Сегодня, 11:04

Певица родила в Лос-Анджелесе девочку. Звезда заявила, что будет кормить малышку грудным молоком как можно дольше, несмотря на гастроли с конца июня.

Светлана Лобода показала в социальной сети, как кормит новорожденную дочь грудью. Трогательный снимок звезда подписала комментарием: «Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным». Фанатам осталось догадываться, кого именно красотка благодарит за малышку, Бога или возлюбленного, которого она так тщательно скрывает от публики.

У Светланы Лободы с конца июня начинается плотный рабочий график, но несмотря на это селебрити планирует кормить доченьку грудным молоком, как было и с Евой. Звезда родила 24 мая в Лос-Анджелесе в престижной клинике. С пополнением в семье ее поздравил Филипп Киркоров, с которым у них дружественные отношения. Лобода благодарна всем свои коллегам за внимание.