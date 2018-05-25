Джонни Депп изменил имидж и отправился в турне

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Фотографии артиста появились в Сети и поразили поклонников эпатажного исполнителя. Вместе с рок-группой «Голливудские вампиры» актер отстранился от актерской карьеры.

Джонни Депп и музыканты Джо Перри и Элис Купер отправились в турне. В составе группы они презентуют свои последние наработки публике. В Москве компания покажется 28 мая. Перед поездкой Джонни Депп кардинально изменил свой имидж. Поклонники поддержали желание актера попрощаться с прошлым образом и поприветствовали обновленного Деппа.

Новый образ ужаснул некоторых пользователей Сети, после того, как увидели любимчика, наголо побритого с косичкой.