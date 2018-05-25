Ким Кардашьян рассказала, каково это быть 4 года в браке

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Ким Кардашьян вышла замуж за рэп-певца Канье Уэста 24 мая 2014 года. К четвертой годовщине девушка решила рассказать, что же думает о своей супружеской жизни и какие эмоции испытывает в браке.

Данная публикация появилась на странице фотомодели в Instagram, где она поделилась с подписчиками своими мыслями во время четвертой годовщины. Как говорит девушка, ее брак с Уэстом можно считать огромной удачей. Ким удивляется тому, что вот уже четыре года ее супруг каждый день мотивирует ее на подвиги. Кроме того, Кардашьян благодарит супруга за подаренное ей тепло и заботу.

Подписчики знаменитости оказались довольны таким положительным словам Ким. Для многих из них свадьба Кардашьян остаётся я более знаменательным событием, чем свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Поэтому фанаты радуются, что брак Кардашьян и Уэста принес счастье не только им, но и самим звездам.

Кроме того такое сообщение от Кардашьян окончательно развеяло слухи о том, что она собирается разводиться. Напомним, ранее в Сети были информация, что Ким подала на развод из-за того, что муж проводит с ней мало времени. К счастью, отношения супругов изменились к лучшему, и тема развода была приостановлена.