Игорь Николаев тепло поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения

Сегодня, 10:10

Свое трогательное поздравление певец опубликовал в Instagram. Искренние слова композитора оценили более 1,2 тысяч подписчиков.

Игорь Николаев очень тепло поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения, написав в Instagram такие слова: «Кристиночка, хэппи, как говорится, бёздэй!) Мы тааак много лет знаем друг друга (с твоего детства и моей юности!), что давно уже стали близкими людьми! За эти годы и в твоей, и в моей жизни произошла куча разных событий, но мы при встрече никогда не говорим об этом, просто живём сегодняшним днём, творчеством, радуемся жизни! Счастья тебе, твоей семье, твоим прекрасным детям Никите, Дэнику и Клавочке! Ты пчёлка все время работаешь и работаешь, пусть тебе в этом сопутствует удача и успешные новые песни».

Поклонники Игоря Николаева принялись в комментариях также поздравлять певицу, называя ее самой эффектной и трудолюбивой в российском шоубизе.