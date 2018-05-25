Ариана Гранде показала тату в память о жертвах теракта в Манчестере

Сегодня, 10:13

Прославленная в 2008 году в бродвейском мюзикле «13» 24-летняя американская певица выразила солидарность с родными и близкими пострадавших и погибших во время концерта артистки. В 22:40 на «Манчестер-Арене» прогремел взрыв, в результате чего погибли 22 человека, более 120 получили ранения.

Происходящее в 2017 году во время выступления певицы останется в памяти людей навсегда. Чтобы поддержать своих поклонников и емьи тех, кого коснулась трагедия в годовщину трагедии, Ариана решила запечатлеть в форме тату память о жертвах теракта в Манчестере. Показала фото изображения артистка в социальной сети, а подписала словом «навсегда».

Подписчики артистки поддержали ее в инициативе и поблагодарили за то, что Ариана не забывает эту трагедию.

Ответственность за теракт взяло на себя запрещенное в РФ "Исламское государство"*.