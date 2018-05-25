Ведущий шоу «Еда, я люблю тебя!» откровенничает о борьбе с онкологией

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Эдуард Мацаберидзе признался, что болен, и больше не скрывает этого перед поклонниками. Артист настроен решительно победить недуг.

Эдуард Мацаберидзе, актер из сериала «Сладкая жизнь» и ведущий шоу «Еда, я люблю тебя!», откровенничает с поклонниками о личной борьбе с онкологией. По словам артиста, когда он услышал диагноз «лимфома», то остался наедине с собой в машине и рыдал, пуская «сопли пузырями». На тот момент он был уверен, что это конец.

На сегодняшний день Эдуард Мацаберидзе уже прошел два курса химиотерапии, ему назначили еще третий курс. Артист рассказал, что подобный вид лечения дается ему тяжело. Естественно, это сопровождается выпадением волос, но ведущий особо не огорчается и шутит на эту тему. Подписчики актера восхищаются мужеством молодого человека, желают ему победы над лимфомой и скорейшего выздоровления.