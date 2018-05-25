Анита Цой наградила Бузову странным прозвищем

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Совместное фото двух звёзд вызвало резонанс в интернете. По словам Аниты Цой, фолловеры приступили к стремительной отписке от неё в социальной сети Instagram. В ответ она решила ответить в сторону злопыхателей Ольги Бузовой. На днях две артистки вместе пришли на светскую церемонию.

Многие пользователи остались недовольны их совместным кадром. Подписчики Цой посчитали своим долгом написать певице много агрессивных комментариев под безобидным фото.

"Бузова как певица никакая, может как человек она хорошая", "Анита превращается в Бузову", "Женской дружбы не бывает", - отмечают фанаты Цой.

Она устала от таких высказываний и ненарочно наградила Ольгу Бузову странным прозвищем.

"Эти снимки адресованы тем, кто отписался или намерен отписаться от "бузоносителей". Всем удачи, мои дорогие!" - ответила хейтерам Анита Цой.

По её словам, каждый человек в мире по-своему нормален. В любом есть что-то приятное. Вопрос в том, будете ли вы принимать его таким, каким он есть.