Без фотошопа: Эмили Ратаковски имеет «ушки» на бедрах

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Грудь звезды висит, ноги не такие длинные, но лицо и талия остались прекрасными. Секс-символ попала в объектив папарацци на обычной прогулке и шокировала поклонников.

Эмили Ратаковски часто радует поклонников откровенными снимками в социальных сетях, где она предстает в идеальном наряде и подходящем ракурсе. К тому же, над каждым кадром трудится целая команда профессионалов, способных добавить или отнять необходимые детали. Недавно секс-символа заметили на прогулке в черных лосинах, кроссовках и топе, под который звезда не надела бюстгальтер.

Фанаты, исследовав снимок папарацци без фотошопа, сделали вывод, что их кумир имеет «ушки» на бедрах, обвисшую грудь и короткие ноги, а это никак не соответствует образу на профессиональном снимке. Единственное, что осталось неизменным, так это лицо и талия с идеальным прессом. Стоит учесть, что звезды тоже люди и у них есть изъяны, которые те умеют скрывать.