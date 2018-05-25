Модель из России стала первой победительницей конкурса Miss BRICS International

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Конкурс завершился 24 мая в столице Индии Нью-Дели. Его приурочили к мероприятию BRICS Alliance Buiseness Forum.

Модель Елена Вервекина завоевала главную корону Miss BRICS International. Конкурсантка из России стала первой победительницей новосозданного конкурса красоты. Организаторы утверждают, что целью данного события было скрасить утомительные встречи бизнесменов и политиков на форуме BRICS Alliance Buiseness Forum. Конкурс начался 22 мая в Нью-Дели, а завершился уже 24 числа. Помимо стран-членов БРИКС, в мероприятии были представлены такие государства, как Япония, Нигерия, Польша, Непал, Иран, Зимбабве, Уганда, Германия, Венгрия. Титулы вице-мисс завоевали иранская и индийская модели.

Ранее мы писали, что модель из Казани стала «Мисс бикини мира». Россиянка стала обладательницей престижного титула в ходе участия в конкурсе Miss Tourism Queen International в Таиланде.