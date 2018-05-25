Настя Каменских выходит замуж

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На «Cosmopolitan Awards» певица явилась с обручальным кольцом на безымянном пальце правой руки, подтвердив, что оно говорит о скорой свадьбе. Своего избранника звезда не называет, опасаясь испортить отношения.

СМИ облетела информация о том, что украинская «холостячка» Настя Каменских наконец выходит замуж. Звезду эстрады заметили на «Cosmopolitan Awards» с обручальным кольцом, а сама счастливая невеста не стала скрывать истинного предназначения украшения. Личность жениха певица не раскрывает, опираясь на пословицу: «Счастье любит тишину».

Настя Каменских давно мечтала сыграть свадьбу в Италии, ведь именно в этой стране так трепетно берегут семейные узы. Звезда рассказала, что она против официальных штампов в паспорте, потому ее свадьба может носить чисто символический характер, как говорится, для души. СМИ подозревают, что избранником селебрити стал ее коллега Потап.