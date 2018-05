Голая дочь Любови Успенской поразила Сеть

Сегодня, 08:21

На страничке в Instagram девушка опубликовала впечатляющие снимки наготы. Подписчики впечатлены и озадачены, почему единственная наследница публикует необычные кадры с пугающим текстом. Татьяну Плаксину даже заподозрили в беременности.

Дочь Любови Успенской опубликовала в социальной сети Instagram необычные кадры своего времяпрепровождения. Пользователей интернета Татьяна поразила откровенностью и чистотой мысли, однако нагота испугала фанатов. Примечательно, что у Любови Успенской одна дочь, которую она родила в 1989 году в 35-летнем возрасте.

Необычный снимок голая дочь подписала словами: «Mama may have - papa may have - but god bless the child that’s got his own - Billie Holiday (У мамы может быть - папа может иметь - но бог благословит ребенка, у которого есть его собственный - Праздник Билли)». Что именно подразумевала девушка, остается догадываться, поскольку ранее ее необычное мировосприятие поразило Сеть.