Сын Сергея Зверева сдал тест на ДНК, чтобы узнать, где его родители

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Пару лет назад Сергей Зверев-младший разузнал, что он является приёмным сыном. Невзирая на заботу, которой его окружил известный стилист, парень задумался, кем же могут быть его родители.

Парень пришёл на программу "На самом деле". Там он и решился сдать тест на ДНК, чтобы узнать, кем являются его родители. На этот шаг молодой человек пошёл после того, как в момент ссоры бабушка намекнула на то, что тот приёмный. Вскоре был найдены старые документы про то, что раньше он жил в Иркутском доме ребёнка. Зверев-младший и подумать не мог, что стилист не является его родным отцом. В студию явилась предполагаемая мать Сергея Ольга Коричева. Она рассказала, что в 16 лет у неё были отношения. Через три месяца пара разошлась. Вскоре оказалось, что Ольга беременна. При рождении ребёнка женщина решила от него отказаться.

"Тест показал, что это не ваш сын", - сказал ведущий программы Дмитрий Шепелев.

Также в студии пришёл Сергей Попов, который заявил, что может являться отцом Зверева-младшего. Но тесты снова показали отрицательные результаты.

"Мне очень жаль, но я вынужден вас расстроить", - сообщил Шепелев.