Голая Квитко заманивает фанатов в новое приложение для демонстрации «обнаженки»

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Instagram-аккаунт пышногрудой обладательницы прозвища «российская Ким Кардашьян» больше не выдерживает многочисленных откровенных публикаций, в связи с чем, поклонникам предложено перейти в новое приложение.

«Станьте подписчиками моего нового приложения и наслаждайтесь всеми его преимуществами. Фотографии, которые слишком откровенные для Instagram, вы можете увидеть там. Также у вас есть шанс пообщаться со мной в новом приложении», - заманивает фанатов для демонстрации «обнаженки» уже голая Анастасия Квитко.

Заинтригованные поклонники сопроводили множеством лайков и «горячих» комментариев свежее фото «российской Ким Кардашьян». К слову, ссылку на слишком откровенное для Instagram хранилище снимков Квитко не оставила. Видимо, модель приберегла ее для очередного сюрприза.