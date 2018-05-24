Фанаты назвали Дорна «шестипалым гомосеком»

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Эпатажный украинский певец Иван Дорн нацепил парик, разоделся в откровенный женский наряд и открыл поклонникам секрет.

«Настало время открыть секрет. У меня 6 пальцев на правой ноге», - прокомментировал исполнитель резонансное фото.

По неизвестной причине на правой стопе Дорна действительно 6 пальцев, по крайней мере, так кажется. Однако не этот факт больше всего удивил пользователей Instagram. Женская часть поклонников украинского певца, не говоря уже о мужской, не поняла переодеваний в гламурную блондинку с волосатыми ногами. Фанаты назвали кумира «шестипалым гомосеком», превратившегося из любимого исполнителя в отвратительного ловца хайпа.

И, действительно, чем руководствовался Иван, делая подобное фото. Возможно, переодевание в женщину необходимо для съемок клипа. Тогда фанатов исполнителя ожидает полнейший кошмар, ведь в подобном наряде Дорн будет скакать на пятиминутном видео.