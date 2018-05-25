Дане Борисовой удалось выяснить отношения с Андреем Малаховым

Сегодня, 13:25

41-летняя Дана Борисова рассказала поклонникам о том, что в конечном итоге смогла выяснить отношения со своим давним другом Андреем Малаховым. Она сделала это во время съемок очередного выпуска телепередачи «Прямой эфир».

Телеведущий Андрей Малахов поддержал Борисову во время одного из сложнейших этапов в её жизни. Именно он помог ей при возвращении с реабилитации в одной из клиник Таиланда. Малахов купил Дане квартиру в Москве, а также какое-то время поддерживал финансово. Но взаимоотношения между двумя телеведущими стали напряженными после фразы Андрея на одном из выпусков шоу. Борисовой приняла высказывание близко к сердцу, грубо отозвавшись о Малахове. После этого отношения звёзд испортились, а поклонники стали расспрашивать Дану о том, как разрешилась ситуация.

Выяснить всё телеведущая смогла при личной беседе, о чём рассказала на своей странице в Instagram. Она отметила, что все недопонимания с Андреем благополучно разрешились на год и месяц трезвости Борисовой. Для поклонников заявление телеведущей стало хорошей новостью. По их мнению, за последний год Дана значительно похорошела и буквально расцвела.