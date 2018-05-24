Лена Миро назвала Лободу дурой

Сегодня, 20:32

Скандальная журналистка раскритиковала певицу за то, что она выглядит намного старше своих лет. Миро назвала 3 причины, которые старят Лободу.

Лена Миро, которую многие знают как топового блогера «Живого журнала», выложила статью с названием «Привычки, которые вас старят». Начала она с того, что не знала, что Светлане Лободе 35 лет, а всегда думала, что ей 47.

Затем журналистка описала три причины, которые, на ее взгляд, старят любую женщину. Первой причиной она указала пластическую хирургию, которой певица явно злоупотребляет, не оставив на губах ни одной естественной складки, и натянув лицо на филлеры. Блогер заявила, что Лобода стала похожа на пластмассовую некрасивую куклу.

Второй причиной писательница назвала вышедший из моды стиль, отметив, что у Светланы прическа начала 2000-х, ее украшениям позавидует сама Надежда Бабкина, а платья бы с радостью поносила Ирина Долина. Миро призвала читателей следовать моде, которая меняется каждый сезон.

Заключительной причиной Лена Миро назвала чрезмерную холеность, написав, что тщательный макияж, чересчур аккуратная прическа и мудреный гардероб, сразу прибавляют несколько лишних лет. Журналистка призвала молодых девушек выглядеть более просто и естественно.

В конце своей статьи с многочисленной критикой певицы журналистка добавила, что поражена тем, как можно превратить себя из красивой девушки в чудовище, при этом самостоятельно заплатив за подобное преображение. В заключительной фразе Лена Миро назвала Светлану Лободу дурой.