Бывшая ведущая «41 канала» снялась в клипе Тимати и Крида «Гучи»

Сегодня, 05:45

Дарья Погадаева исполнила эффектную роль в новом клипе от Black Star.

Екатеринбургская модель и бывшая телеведущая «41 канала» Дарья Погадаева появилась в новом клипе от популярных исполнителей Тимати и Егора Крида «Гучи». На кадрах девушка сопровождает Тимати в самолете, сидя рядом с ним и попивая шампанское. Роль на несколько секунд, но принесет девушке много популярности.

О своем дебюте телеведущая сообщила в своем аккаунте в Instagram. В 2014 девушка принимала участие в конкурсе красоты в Екатеринбурге, где получила приз зрительских симпатий.

После этого Дарья вела прогноз погоды. На данный момент красотка из Урала переехала в Москву.