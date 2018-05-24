В Сети появилась необычная «диета» от Полины Гагариной

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Звезда рассказала подписчикам секреты своей необычной «диеты», после которой ей придётся сократить себе рацион. Также поклонники узнали о том, как прошло выступление Полины Гагариной на Международном экономическом форуме в Питере.

На своей странице знаменитость рассказала подписчикам об её визите в Питер. Певица была довольна солнечным днём в городе, а также своим успешным выступлением на Международном экономическом форуме. Кроме того, звезда рассказала о том, что она посетила хороший ресторан, в котором позволила себе «переступить черту». В итоге после салата из осьминога, азиатского супа, спагетти с грибами и десерта из двух шариков шоколадного мороженого Полина Гагарина пожалела о своём чрезмерном аппетите. Теперь, как заключила сама певица, ей придётся практически ничего не есть, чтобы оставаться в форме.

Секреты необычной диеты от Полины Гагариной удивили подписчиков, которые недоумевали, как такая хрупкая девушка могла вместить в себе столько блюд. Поклонники также отметили, что их кумир выглядит достаточно стройной, а потому ей не стоит сокращать себе рацион из-за такого плотного обеда.