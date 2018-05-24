Сегодня, 19:50

СМИ все чаще стали говорить об интересном положении актрисы. Однако на снимках, появляющихся с некоторой периодичностью, не видно, чтобы живот рос.

В последние несколько месяцев СМИ все чаще задавались вопросом, беременна ли Камерон Диаз. Слухи об интересном положении 45-летней актрисы начали распространяться еще в феврале. Однако месяцы идут, а живот все не растет, что говорит о том, что Камерон Диаз поправилась не из-за предполагаемой беременности.В связи с чем актриса так располнела, и куда пропали ее узкие бедра и стройные ноги, неизвестно.

Напомним, что актриса получила нежелательную премию «Золотая малина», став худшей актрисой из-за ролей таких кинофильмах, как «Другая женщина» и «Домашнее видео: Только для взрослых».