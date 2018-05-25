Виктория Боня сравнила «Дом-2» с проектом Кардашьян

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Виктория Боня была на проекте «Дом-2» меньше года, но успела сделать некоторые выводы. Боня рассказала, что «Дом-2» - машина для зарабатывания денег, как и проект Ким «Семейство Кардашьян».

Виктория Боня с помощью скандального телепроекта смогла построить вполне успешную карьеру в сфере шоу-бизнеса. Однако девушка не очень лестно отзывается о «Доме-2» и его участниках. Причину такого отношения к популярному проекту Боня не рассказывает. Однако для студентов из Москвы, которые пришли на встречу со звездой, Боня все-таки решила открыть тайну. Виктория признает, что данный проект выгодный для всех: как для создателей, так и для участников. Продюсеры получают деньги, участники знаменитость и признание в обществе. Звезда объяснила, что ее очередь для успеха в «Доме-2» закончилась еще 12 лет назад, однако ее до сих пор знают как участницу скандального телепроекта.

Напоследок Виктория Боня сравнила «Дом-2» с проектом Ким Кардашьян «Семейство Кардашьян». Звезда говорит, что несмотря на то, что телепроекту уже много лет, Ким до сих пор зарабатывает на нем большие деньги. Такой жанр интересен всем: от детей до пожилых людей, поэтому программы такого типа будут популярны всегда, - заключила Боня.