Киркоров рассказал, что Путина тоже красят

Сегодня, 19:39

Таким образом поп-король оправдался, почему наносит макияж и подводит глаза. Он стал гостем программы «GAZLIVE» с Бастой.

В рамках программы Баста предложил Филиппу Киркорову ответить на 5 вопросов, которые являются топовыми в поисковом запросе. Первый звучал так: «Почему Филипп Киркоров не признается, что он армянин?». Это рассмешило артиста и он назвал себя «интернешнл», так как на "Евровидении" поддерживает артистов с разных стран и стоит с ними под их флагами.

Ответ на второй вопрос удивил самого ведущего, так как певец рассказал, что Владимира Путина тоже красят. Вопрос звучал так: «Почему Филипп Киркоров красит глаза?». Певец объяснил, что в силу особенностей профессии все публичные люди поддаются рукам стилиста, даже президент России. По глазам поп-короля макияж заметен больше, чем на всех, из-за того, что у него они слишком большие. По крайней мере, это мнение самого артиста, ведь Баста также признался, что перед программой над его лицом поработали стилисты.