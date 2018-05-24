«Все на мост»: первые посетители Крымского моста начали флэшмоб в Сети

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16 мая открыли автомобильную трассу Крымского моста. С тех пор все граждане, кто уже насладился поездкой через мост, предложили устроить интересный флешмоб в Интернете «все на мост».

На официальной странице Крымского моста в Instagram пользователи Сети предложили начать флешмоб «все на мост». Для того чтобы принять участие в акции любой желающий должен сфотографироваться на фоне Крымского моста и выложить снимок в Интернет с хэштегом «все на мост». Первые посетители моста через Керченский пролив уже поспешили принять участие в флешмобе. На фотографиях они запечатлели и голубую гладь Азовского моря, и красивый рассвет, и красный закат, а также вид моста со стороны. Также некоторые россияне поделились великолепным видом ночной иллюминации Крамского моста.

Напомним, что первый проезд для россиян через Крымский мост состоялся 16 мая 2018 года. 15 мая президент России Владимир Путин открыл мост, проехав на нём на КамАЗе.