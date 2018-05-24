«Лучше, чем моя квартира»: Фанаты раскритиковали Яну Рудковскую за диван в частом самолёте

Сегодня, 19:08

Яна Рудковская вновь выставляет все свои прелести на показ. В этот раз критиковать её взялись за шикарный интерьер частого самолёта, который обустроен лучше, чем квартиры некоторых россиян.

Продюсер сообщила фанатам, что уже в пути в Париж, куда она добирается на частом самолёте. Внутри вместо «привычных» столиков и роскошных кресел у Яны Рудковской расположен целый диван. Его длина и вид настолько поразили подписчиков её страницы, что люди стали признаваться, что их дома обустроены хуже. На снимке женщина позирует на этом диване, рядом с ней находятся огромный букет розовых роз и портфель, который Рудковская заблаговременно развернула «лицом» к камере – лицом Моны Лизы, изображённом на нём.

Поклонники вновь припомнили женщине все её «показушные» фото. Пользователи Сети уже не скрывают, что их бесит подобное поведение, они просят хоть иногда показывать скромность. Напомним, что Яна Рудковская не гнушается открыто демонстрировать свои роскошные завтраки, частые полёты на отдых, элитный транспорт и развлечения. Фанаты продюсера уверяют, что могут представить уровень её дохода, но её посты в соцсети выглядят нелепо и смешно, словно «мишура».