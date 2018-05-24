Бритни Спирс не собирается увеличивать алименты бывшему мужу

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Бывший возлюбленный Бритни Спирс Кевин Федерлайн заявил, что ему не хватает денег для содержания своих детей. Он потребовал увеличения суммы получаемых алиментов от Спирс, посредством которых он содержит их совместных детей Джейдена и Шона, по решению суда проживающих с Кевином. Но Бритни не собирается уеличивать алименты.

Ответ певицы на требования бывшего мужа не заставил себя ждать. Бритни заявила, что это вовсе не её проблема, что бывший муж не в состоянии содержать детей, которых у него шестеро, и что он сам принял решение по поводу воспитания детей. Бритни уверенна, что деньги, которые она выплачивает тратятся далеко не на Шона и Джейдена. Помимо совместных детей с Бритни, у Федерлайна еще четверо детей. Кевин уверяет, что денег, выплачиваемых Спирс, ему не достаточно. Но ведь Бритни сама обеспечивает своих детей, хоть и видится с ними довольно редко.

Адвокат Кевина, Марк Винсент Каплан, говорит, что сумма получаемых алиментов должна увеличиться в три раза, и он приложит все усилия, чтобы решить эту проблему. На данный момент Спирс выплачивает Кевину 20 тысяч долларов, а это не такая уж и маленькая сумма. Спирс несколько обеспокоена сложившейся ситуацией и предполагает, что даже если ей придется выплатить эти деньги, то в дальнейшей Кевин потребует сумму еще больше.