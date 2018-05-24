Популярная звезда Instagram напала на сотрудников ГАИ

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Кира Майер стала известной благодаря своим откровенным снимкам в Instagram. В Москве популярная звезда социальной сети отказалась отдавать свои права и предпочла атаковать сотрудников ГАИ.

Представители правоохранительных органов остановили звезду на её машине марки Mercedes на Пресненской набережной в Москве. Во время проверки документов они обнаружили, что Кира Майер ездит без прав, так как её прежние были просрочены уже более полугода. Дело в том, что в ноябре 2017 года Кира Майер попыталась избежать наказания, скрывшись с места аварии. Вследствие этого девушка не имела права водить автомобиль в течение 15 месяцев.

Во время составления протокола звезда Instagram решила отобрать свои документы с помощью агрессии и попытки исцарапать лицо инспекторов ГАИ, включая побои. За данные действия девушка была доставлена в ближайшее отделение полиции, где ей предъявили обвинение за нападение на представителя правоохранительных органов, предварительно арестовав на 5 суток. В дальнейшем в отношении Киры Майер может быть возбуждено уголовное дело.