Вайкуле: Пугачеву ждут в Юрмале, но официально на конкурс не зовут

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Вайкуле выразила надежду, что Алла Пугачева приедет на фестиваль, но специально Примадонну на конкурс никто не звал.

В июле в Юрмале пройдет четвертый Международный конкурс музыки «Лайма. Рандеву». В рамках фестиваля за четыре дня выступят около 60 артистов разной популярности. На конкурс приглашены как начинающие, так и звезды эстрады. Организатор концерта Лайма Вайкуле несмотря на то, что не захотела звать Аллу официально, все же надеется, что она приедет в Юрмалу. Пугачева рассказала, что планирует поездку к Вайкуле, однако только в августе. Свое решение Примадонна обусловила тем, что они хотят, чтобы было теплое море для детей, а в июле вода еще недостаточно прогреется. Вайкуле сообщила, что Примадонна приобрела дом на Кипре, и теперь ездит на отдых туда. «Но зря они хотят туда ехать, там очень сильный ветер, который отравит любой отдых. А я буду их ждать!», - заключила Лайма. Во время прошлого фестиваля Лолита пожаловалась, что она боится петь перед Пугачевой и Нани Брегвадзе. Однако позже певица все-таки вышла на сцену.