Бородина опозорилась, появившись на премии с пакетом вместо сумки

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Ксения Бородина явилась на вручение премии «Moda Topical» с прозрачным пакетом, однако модную новинку не оценило общество.

Телеведущая «Дома-2» была уверена, что прозрачная сумка самый последний модный тренд, однако на вручении премии фотографы попросили спрятать «пакет», который выглядел неуместно, тем самым опозорив её. Звезда ощутила себя неловко, но все-таки убрала сумку. После события о неловком происшествии Ксения сразу же решила поделиться со своими поклонниками в Instagram.

"Выхожу я из авто, спускаюсь вниз сюда и у меня в руках, сейчас очень модно, девушки меня поймут, пакеты, знаете, такие, которые прозрачные и внутри клатч. И вот иду я такая, со своим мужем, красиво спускаюсь с этим пакетом, все подходит, внутри клатч розового цвета…", - пишет Ксения. Многие поддержали девушку и уверили, что не стоит обращать внимания на подобные высказывания, и носить нужно то, что нравится. Кроме этого, многие согласились в том, что у Ксении идеальное чувство стиля, и одна «промашка» подобного рода ничего не изменит. Подобные прозрачные сумки носят знаменитости за рубежом. Однако в России новинки подобного рода не очень признают.