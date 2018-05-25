Лолита рассказала, почему не хочет садиться на диету

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Известная исполнительница уверяет, что все музыканты, которые не используют фонограмму, в последствии набирают вес.

Лолита Милявская рассказала, почему не хочет сесть на диету. По её словам, если она сбросит вес, то этот факт негативно скажется на её вокальных данных. Артистка вспомнила, как несколько лет назад она очень похудела, и при весе в 52 килограмма её голосовые связки прекратили выдавать прежнее звучание.

"Тогда у меня не было такого звука и диапазон, как в нынешнее время. Вес влияет на голос. Именно поэтому я не намерена садиться на диету и худеть", - отметила певица.

Лолита Милявская является советской и российской эстрадной певицей, актрисой, телеведущей, режиссёром. Кроме этого, она лауреат национальной телепремии "ТЭФИ 2007" в номинации "Ведущий ток-шоу".